Doom en Doom 2 nu in breedbeeld te spelen

Er is een nieuwe update uitgekomen voor de originele Doom en Doom 2 op alle platforms. Zo kan Doom nu voor het eerst in breedbeeld gespeeld worden.

De update voor de originele Doom en Doom 2 bevat naast breedbeeld een aantal ‘Quality of life’ verbeteringen en prestatie optimalisaties. Op de pc heeft de game nu Steam support, dus iedereen die Ultimate Doom of Doom 2: Hell on Earth heeft krijgt automatisch de nieuwe versies.

Overigens zijn de originele DOS versies nog steeds beschikbaar als een aparte opstart optie binnen Steam.

Dus naast de eerder genoemde verbeteringen heeft Doom nu breedbeeld ondersteuning. Hierdoor kan je de game in 16:9 beeldverhouding spelen zonder letterboxes. Daarnaast zijn het titelscherm, de laadschermen en het eindscherm overgezet naar breedbeeld. Bovendien hebben alle toevoegingen ook breedbeeld ondersteuning gekregen.

Ook is de field-of-view vergroot waardoor er meer aan het zijkant van het scherm zichtbaar is. Hierdoor hoefde er geen beeld van de boven en onderkant afgehakt worden.

Als laatste is er Gyro Aim toegevoegd aan de Switch, pc en PlayStation 4 versies. Hierdoor kan je links of rechts kijken door de controller die kant op te draaien. De mate waarin Gyro Aim wordt toegepast kan naar voorkeur worden aangepast. Voor de pc versie is wel een PlayStation 4 controller vereist om Gyro Aim te gebruiken.

Je kan hier alle verbeteringen checken.

