DOOM 3: VR Edition komt op 29 maart naar PlayStation VR

Bereid je voor om op een volledig nieuwe manier demonen af te slachten in DOOM 3: VR Edition dat op 29 maart komt naar PlayStation VR.

Trek de armored boots van The DOOM Marine aan terwijl je je een weg baant door de met bloed doordrenkte gangen van een UAC-faciliteit dat binnengevallen is door demonische machten.

Volledige en verbeterde DOOM 3 Experience

Met zowel DOOM 3 als diens uitbreidingen – Resurrection of Evil en The Lost Mission – herwerkt DOOM 3: VR Edition id Software’s horror-action classic voor de PSVR-technologie. Onthul de waarheid achter de duistere experimenten van de UAC, vecht tegen demonische wezens in angstaanjagende omgevingen en hanteer een arsenaal aan iconische wapens met nieuwe texturen, shaders en geluidseffecten terwijl je probeert te overleven tegen de krachten uit de hel gespreid over 15 uur aan bloedstollende actie.

Verfijnd voor VR

Dompel jezelf dieper onder in de terreur dankzij geheel nieuwe verbeteringen voor virtual reality, waaronder head tracking om door hoeken te kijken, hengelschoten met je zaklamp-gemonteerde wapens, 180-graden quick-turn-functionaliteit om sluipende demonen te snel af te zijn en een op de pols-gemonteerde display om je gezondheid, bepantsering en munitie bij te houden. Gecombineerd met de veelgeprezen actie-horror-gameplay van de originele DOOM 3, staan virtual reality-fans een geweldige ervaring te wachten met DOOM 3 VR.