Donkey Kong Country 2 komt naar Nintendo Switch Online

Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, een van de meest geliefde games in de serie, komt volgende maand naar Nintendo Switch Online.

Dat maakte Nintendo bekend op Twitter. Het tweede Donkey Kong Country-deel komt op 23 september samen met twee andere SNES-games naar de abonnementsdienst van Nintendo. Ook voor de NES wordt een nieuwe game toegevoegd. De toevoeging van Diddy’s Kong Quest komt ongeveer een maand na de toevoeging van de eerste Donkey Kong Country. De serie lijkt dus stukje bij beetje te worden toegevoegd aan Nintnedo Switch Online.

In Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest gaat DK’s sidekick Diddy op reis door het eiland van de Kremlings. Hij wordt op dit avontuur vergezeld door Dixie Kong, die haar kapsel gebruikt als helikopter. Samen met Dixie kan Diddy makkelijker door de lucht bewegen. Hieronder check je de tweet van Nintendo:

More classic games are headed to #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline on 9/23!

Super NES – Nintendo Switch Online

• #DonkeyKong Country 2: Diddy's Kong Quest

• Mario’s Super Picross

• The Peace Keepers

NES – Nintendo Switch Online

• S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team pic.twitter.com/69qbUtg3L4

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 16, 2020