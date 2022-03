Doneer bij Itch.io voor Oekraïne en krijg duizend spellen!

De indiewebsite Itch.io heeft de Bundle for Ukraine gelanceerd om Oekraïne te steunen in de oorlog.

Itch.io is een bekend platform voor indiespellen. Om Oekraïne in de oorlog met Rusland te steunen, hebben meer dan 700 Indie developers hun games gedoneerd voor het goede doel. De opbrengsten van deze bundel gaan naar twee verschillende goede doelen om Oekraïne te steunen: International Medical Corps en Voices of Children. De opbrengsten wordten 50/50 verdeeld over deze twee goede doelen.

Internation Medical Corps zet zich in om mensen bij conflicten, rampen ziekten te helpen, wereldwijd en wie dan ook. Niet alleen bieden ze medische hulp, voedsel, water en sanitair aan, maar ze trainen ook personeel zodat het getroffen volk zichzelf kan helpen nadat IMC is vertrokken uit het gebied.

Voices of Children ontfermt zich over kinderen die oorlog hebben meegemaakt. Ze geven hierbij psychologische ondersteuning om de kinderen met de stress en trauma om te leren gaan. Niet alleen worden de kinderen hierbij geholpen, maar ook de familie om hen heen.

De bundel bevat bijna duizend spellen, waaronder 300 Tabletop RPG’s en tientallen muziekstukken, comics, boeken en magazines. Het gaat om directe downloads, dus je krijgt geen keys voor bijvoorbeeld Steam of Epic Games. Via de webpagina Itch.io kan je deze downloads starten op het moment dat je de bundel hebt aangeschaft. De minimum donatie is €10,- maar Itch.io dringt wel aan meer te doneren als je je dit kan veroorloven.

Er zitten zeker een aantal toppers tussen: SUPERHOT, Baba is You, Towerfall Ascension en Celeste. Alleen al deze games zijn het tientje zeker waard! Daarbij is het altijd goed om je geld te doneren aan een goed doel.