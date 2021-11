Documentaire over ontwikkeling Far Cry 6 uitgebracht

Een kijkje achter de schermen geeft altijd een veel menselijker beeld van de ontwikkeling van een game. Je ziet de medewerkers die hard werken, hun passie en ziel in zo’n game stoppen en hoe het van wat ideeën uitmond in een fantastische titel.

De documentaire rondom Ubisoft Montreal en de ontwikkeling van Far Cry 6 heeft als titel Revolución: A Far Cry story en is gemaakt door gTV. Zonder al te veel in te gaan op de inhoud, er komen verschillende medewerkers aan het woord die vertellen over de ontwikkeling, hoe ze te werk gaan en over hoe het Coronavirus invloed heeft gehad op de planning. Acteur Giancarlo Esposito, de man achter de grote schurk van het spel, komt ook in beeld.

Je hoeft er geen uren voor te gaan zitten, de documentaire duurt een kleine 40-minuten. Bekijk ‘m hieronder, en laat vooral weten wat je er van vind! Far Cry 6 kwam op 6 oktober uit voor de PC, Playstation 5, Xbox S|X en Stadia. Wij waren er enthousiast over, met een aantal puntjes die we toch liever anders zien.