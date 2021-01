Call of Duty Warzone is flink verandert sinds de toevoeging van Black Ops Cold War. Veel wapens uit die shooter werden door vele als ‘OP’ genoemd en de Battle Royale kreeg al de naam ‘DMRZone’. Daar komt binnenkort verandering in.

Update 21:00 De update is inmiddels al vrijgegeven door Raven Software. Dus je zou als het goed is al merken dat de wapens een stuk minder krachtig zijn.

Alhoewel Raven Software voor weken stil bleef over het nerfen van bepaalde games heeft de ontwikkelaar vandaag in een Tweet laten weten dat een aantal wapens generft zullen worden. Het gaat hier om de akimbo Diamattis, DMR 14, Type 63 en de Mac 10. Deze wapens worden door veel spelers gezien als pretbedervers. Overigens zullen de veranderingen ervan alleen in Warzone worden toegepast.

Naast het nieuws over de wapens die generft worden, zullen de playlists van Warzone vanaf dit jaar op donderdag geüpdated worden. Morgen zal dat voor het eerst gebeuren en dan keert Resurgence Trios terug, maar worden ook Plunder Quads en Rebirth Island – Mini Royale Duos aan de playlists toegevoegd.