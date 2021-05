‘Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition’ nu ook op de iPad

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition is vanaf vandaag te spelen op zowel de iPad en iPad Pro.

Het is niet de eerste port voor de alom geprezen RPG. Zo verscheen de titel tussentijds al op PS4, Xbox One, Switch en macOS. Oorspronkelijk verscheen Divinity: Original Sin 2 echter in 2017 voor Windows.

Gemakkelijk was de klus trouwens niet. Larian Studios geeft aan dat deze port helemaal opnieuw gebouwd moest worden. Op die manier heeft de ontwikkelstudio niet aan kwaliteit hoeven inboeten.

De game draait op de iPad Pro (afkomstig uit 2018) op settings vergelijkbaar met ‘highest’. Op de nieuwere M1 iPad Pro draait de game op 60fps.

Ook lokale multiplayer, inclusief splitscreen is weer van de partij. Daarnaast is cross-play met de PC- en Mac-spelers mogelijk.

D:OS 2 – Definitive Edition is vanaf nu verkrijgbaar voor iPads en iPad Pros voor 27,99.