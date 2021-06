Dit zijn de verdere aankondigingen/ trailers van de Nintendo E3 2021 Direct

Nintendo heeft vandaag haar E3-presentatie gehouden en er was genoeg te zien. Naast onthullingen over Metroid Dread en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, kwamen er ook heel veel trailers langs. Deze willen we voor jullie graag samenvatten.

Life is Strange: True Colors (9 september 2021)



Worms Rumble (23 juni 2021)



Two Point Campus (2022)



Super Monkey Ball Banana Mania (5 oktober 2021)



Just Dance 2022 (4 november 2021)



Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens Set (24 september 2021)



Mario Golf: Super Rush (25 juni 2021)



Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin



Wario Ware Get it Together (10 september 2021)



Fatal Frame: Maiden of Black Water (2021)



Doom Eternal Ancient Gods Part 1 (vandaag)



Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (vandaag)



Strange Brigade (vandaag)



Mario + Rabbids Sparks of Hope (2022)



Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp (3 december 2021)