Dit zijn de Ubisoft games die een next-gen upgrade krijgen

De volgende generatie consoles komen over een paar weken uit en Ubisoft heeft alvast een lijst met games onthuld die next-gen verbeteringen krijgen.

De uitgever heeft namelijk een flinke lijst met games die naar de PlayStation 5 en Xbox Series X/ S komen, waaronder Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla en meer.

Assassin’s Creed Valhalla zal op 10 november voor de huidige generatie consoles, pc en Xbox Series X/S verschijnen. Zowel de Xbox Series X als PlayStation 5 versies zullen in 4K op 60fps gespeeld kunnen worden. Ook zullen beide versies stuk minder laadtijden bevatten en zijn beide gratis te upgraden van de huidige generatie naar de volgende. De PlayStation 5 versie zal op 19 november verkrijgbaar zijn.

Watch Dogs Legion, die op 29 oktober voor current-gen en pc verschijnt, zal op 12 november naar de Xbox Series X/ S komen en op 19 november naar de PlayStation 5. De next-gen versies draaien in 4K 30fps met ray-tracing en ook minder laadtijden bevatten.

De PlayStation 5 versie krijgt wat extraatjes want deze maakt gebruik van de adaptieve triggers van de DualSense. Ook Watch Dogs Legion zal gratis te upgraden zijn voor de next-gen console als je de game eerst voor de PlayStation 4 of Xbox One haalt.

Op 3 december volgt Immortals Fenyx Rising dat op zowel de next-gen als current-gen en pc zal verschijnen. Ook deze game draait op 4K en 60fps op de Xbox Series X en PlayStation 5, heeft gereduceerde laadschermen en krijgt ook een gratis next-gen upgrade. De Xbox Series X versie krijgt daarnaast ook Dolby Atmos ondersteuning. De PlayStation 5 versie daarentegen zal ook gebruik maken van de haptische feedback van de DualSense.

Far Cry 6 verschijnt op 18 februari voor de pc, Luna, Stadia, huidige generatie en volgende generatie consoles. Ook deze game zal op de next-gen consoles op 4K in 60fps draaien en een gratis upgrade van huidige naar volgende generatie krijgen.

Ook Ubisoft’s multiplayer game Rider’s Republic zal ook een gratis upgrade krijgen en in 4K en 60fps speelbaar zijn op de Xbox Series X en PlayStation 5. Deze game zal overigens ook op de pc verschijnen.

Voor de muzikale gamers onder ons zal ook Just Dance 2021 naar de next-gen consoles komen. Dit zal op 24 november gebeuren en ook deze game is gratis voor next-gen als je de current-gen versie koopt.

Tot slot komt ook Rainbow Six Siege ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X/S en dat zal op 10 december gebeuren. Je raad het ondertussen wel hoe het zit met de gratis next-gen upgrade, toch?