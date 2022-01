Dit zijn de franchises van Activision Blizzard die Microsoft heeft toegevoegd

Microsoft heeft vandaag een behoorlijke bom neergegooid met het nieuws over de overname van Activision Blizzard. De platformhouder kan zich daarentegen wel rijk rekenen met de franchises die het aan hun catalogus kan toevoegen.

Alhoewel Activision de laatste jaren steeds minder franchises is uit gaan brengen en meer en meer op Call of Duty ging focussen, heeft het wel een flinke backlog aan games waar nog potentie in kan zitten. Echter hebben we games als Guitar Hero en Prototype niet mee genomen, maar wel de games die vrij recentelijk nog verschenen.

Activision

Call of Duty

Crash Bandicoot

Spyro the Dragon / Skylanders

Tony Hawk

Blizzard

Diablo

Hearthstone

Lost Vikings

Overwatch

Starcraft

World of Warcraft

King

Bubble Witch Saga

Candy Crush

Diamond Diaries Saga

Farm Heroes Saga

Pet Rescue

We zijn benieuwd welke IP van Microsoft de focus krijgen, maar ook hoe men de cultuur binnen Activision Blizzard wil gaan aanpakken. Immers lopen er meerdere rechtszaken bij het bedrijf is het laatste woord over de manier waarop het bedrijf met hun personeel omging niet gezegd. Wat vinden jullie van de overname van Activision Blizzard? En is het ironisch dat uitgerekend een mascotte van Sony nu onderdeel is van diens concurrent? Laat het ons vooral weten in de reacties!