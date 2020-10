Dit zijn de 30 games die verkrijgbaar zijn bij lancering Xbox Series X/ S

Microsoft heeft de 30 games onthuld die bij de lancering van de Xbox Series X en S verkrijgbaar zijn.

De lijst bevat alle games die of op 10 november verschijnen of die vanaf die dag als geoptimaliseerde versie op de next-gen console te spelen zijn.

De 30 games zijn:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

Dirt 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Drie dagen later volgt de launch van Call of Duty: Black Ops Cold War, gevolgd door Cyberpunk 2077 op 19 november. Laatstgenoemde maakt ook gebruik van de Smart Delivery feature van Microsoft en voor Call of Duty moet je de cross-gen versie aanschaffen om de game op zowel de Xbox One als Xbox Series X te kunnen spelen.

Welke game(s) hebben jullie al in de pre-order staan voor de Xbox Series X/ S? Laat het ons vooral weten in de reacties!