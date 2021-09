Dit zijn alle edities van Gran Turismo 7 bij launch

Bij de lancering op 4 maart 2022 zal Gran Turismo 7 drie verschillende edities hebben. Dit heeft Sony laten weten via hun PlayStation Blog. Ook zal het mogelijk zijn om de PlayStation 4-versie te upgraden naar de PlayStation 5-versie.

Gran Turismo 7 zal de volgende versies hebben bij de lancering. Let op: de bonussen ontvang je alleen met een pre-order, dus je moet het spel vóór 4 maart 2022 hebben aangeschaft!

De Launch Edition

Als eerste zal er de Launch Edition zijn, ofwel de standaardversie. Je kan hiervan de PlayStation 4- en 5 versie van kopen. Je krijgt hierbij uiteraard het basisspel, plus de volgende pre-order bonussen

– 10,000 CR (in-game credits)

– De Toyota Castrol TOM’s Supra, een iconische raceauto uit de Super GT serie.

– De Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

– De Porsche 917K Living Legend, een concept ‘Hypercar’ uit 2019

Deze versie is zowel fysiek als digitaal aan te schaffen.

De 25th Anniversary Edition

Daarnaast zal er ook de 25th Anniversary Edition zijn, wat (uiteraard) het vijfentwintigjarige jubileum van de Gran Turismo-serie viert. Deze editie komt met een gelimiteerde steelbook en met de disc voor de PlayStation 5-versie. Ook zit er een voucher in met een digitale code voor de PlayStation 4-versie. Je krijgt er ook deze pre-order bonussen bij:

– 1,100,00 CR (in-game credits)

– De Toyota GR Yaris, een rally-uitvoering van de bekende hatchback. Deze versie heeft ook countrybekleding.

– Dertig avatars van fabrikanten en partners

– De Toyota Castrol TOM’s Supra, een iconische raceauto uit de Super GT serie.

– De Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

– De Porsche 917K Living Legend, een concept ‘Hypercar’ uit 2019

– De “The Music of Gran Turismo” OST

Let op: deze versie is alleen fysiek te bemachtigen, er is hier geen digitale versie van.

De 25h Anniversary Digital Deluxe Edition



Deze editie is gelijk aan de 25th Anniversary Edition, maar dan een digitale variant ervan. Je krijgt dus dezelfde pre-order bonussen, maar niet de limited steelbook. Deze versie is voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 aan te schaffen.

Upgraden van PlayStation 4 naar PlayStation 5

Ten slotte zal het mogelijk zijn om de PS4 Standard Edition te upgraden naar de PS5 Digital Standard Edition. Deze upgrade zal wel €10,- kosten. Het lijkt erop dat Jim Ryan zijn woorden waar maakt: hij vertelde onlangs dat versieupgrades van first party games niet meer gratis zullen zijn vanaf Horizon: Forbidden West.