Onlangs hebben we veel van de werelden gezien van Super Monkey Ball Banana Mania. Ditmaal krijgen we in een nieuwe trailer alle apen uit het spel te zien.

Met speelse namen als Yanyan, Meemee en Gongon komen de diverse speelbare apen uit het spel langs. De trailer bevat daarnaast meer dan genoeg snelle, kleurrijke en vrolijke gameplay. Super Monkey Ball Banana Mania wordt op 5 oktober verwacht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC en Switch.