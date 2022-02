Dit weekend kun je Assassin’s Creed Valhalla gratis spelen

Ubisoft heeft laten weten dat iedereen dit weekend Assassin’s Creed Valhalla gratis kunnen testen.

Dit komt natuurlijk net voor de volgende grote uitbreiding van de game genaamd Dawn of Ragnarok.De game zal van donderdag 24 februari tot en met maandag 28 februari gratis te spelen zijn. Het gratis weekendje vol Viking avonturen zal ingaan na het verschijnen van update 1.5 voor de game op 22 februari. Er is nog niet bekend wat de update naar het spel zal brengen, maar je kunt je komend weekend in ieder geval met de game vermaken.

Time to dive back! Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases ️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 18, 2022