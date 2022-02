Dit weekend gratis online gamen op PlayStation 4 en 5

Sony geeft alle eigenaren van een PlayStation 4 en 5 dit weekend de kans om de multiplayer van hun games gratis te spelen.

Ten ere van Valentijn is het vanaf 12 tot en met 14 februari niet meer nodig om een PlayStation Plus-abonnement te hebben om de multiplayer van hun games te spelen. Sony heeft dit laten weten via Twitter.

Play together this Valentine’s Day weekend

Online multiplayer modes for PS4 and PS5 games are available without a PlayStation Plus subscription during Online Multiplayer Weekend from Feb 12 @12:01AM – Feb 14 11:59PM local time: https://t.co/YOxnYoY4Ny pic.twitter.com/f5hinA6BSn

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) February 10, 2022