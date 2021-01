Dit was volgens jullie de Game of the Year 2020!

Terwijl 2020 toch flink wat top games heeft geleverd, waren jullie bijna unaniem eens over de ‘Game of the Year’..

Er werd maar liefst 225 keer gestemd op de GotY poll en met 189 stemmen was volgens jullie The Last of Us Part 2 de Game of the Year! We willen jullie uiteraard bedanken voor al jullie stemmen!

We hebben overigens weer een nieuwe poll staan! Dit keer vragen we jullie naar welke game van 2021 jullie het meest uitkijken! Vergeet vooral niet te stemmen en als de optie er niet tussen staat, laat het ons vooral weten!

Naar welke game van 2021 kijken jullie het meest uit?! Resident Evil Village

God of War: Ragnarok

Far Cry 6

Horizon Forbidden West

The Callisto Protocol

Kena: Bridge of Spirits

Forza Motorsport

Halo Infinite

Gran Turismo 7

Back4Blood

Little Nightmares 2

anders Bekijk resultaten