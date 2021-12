Dit moet je PC in huis hebben om Final Fantasy 7 Remake te kunnen draaien

Square Enix heeft laten weten aan welke eisen jouw PC moet voldoen om de Final Fantasy 7 remake te kunnen spelen.

Tijdens de Game Awards liet de uitgever weten dat de game op 16 december naar de PC zal komen en vandaag weten we welke specs je nodig hebt. Opvallend detail is dat er nog niet gesproken wordt over de framerates.

Minimale systeemvereisten:

OS: Windows 10 64 bit (versie 2004 of later)

Processor: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8350

Geheugen: 8 GB

Opslag: 100 GB

DirectX: Version 12 of later

Grafische kaart: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3 GB VRAM)

Aanbevolen systeemvereisten (voor een resolutie van 2560×1440 tot 3840×2160):

OS: Windows 10 64 bit (version 2004 of later)

Processor: IntelCore i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100

Memory: 12 GB

Storage: 100 GB

DirectX: Version 12 of later

Grafische kaart: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8 GB VRAM)