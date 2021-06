Dit is waarom Metroid Dread zolang in ontwikkeling is geweest

De man achter veel Metroid games, meneer Sakamoto, legt uit waarom Metroid Dread niet eerder is uitgekomen.

De tijd was rijp

Het team achter Metroid Dread heeft uitleg gegeven over de lange ontwikkeling van de game. Het heeft namelijk 15 jaar gekost om deze game te maken. Goede idee├źn konden in die tijd nog niet goed worden vertaald naar gameplay. Dit kwam onder andere door de achterblijvende hardware. Gelukkig is de Nintendo Switch krachtig genoeg gebleken en is het nu wel gelukt. We zijn natuurlijk erg benieuwd wat de game zo bijzonder zal maken.

8 oktober zullen we erachter komen, want dan is de release op de Nintendo Switch