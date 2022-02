Dit is de top 10 best verkopende Nintendo Switch-games

Nintendo lijkt ook wel een goede reden te hebben om geen nieuwe studio’s over te nemen. Immers zijn de 10 best verkopende Nintendo Switch-games van hun eigen ontwikkelaars.

Vandaag werd bekend dat de Nintendo Switch de bestverkopende Nintendo-console ooit is. Er zijn namelijk tot 1 januari namelijk bijna 104 miljoen exemplaren van de hybride console over de toonbank gevlogen. Net als ieder kwartaal heeft Nintendo ook deze keer de top 10 bestverkopende games van de Nintendo Switch ge├╝pdatet.

Mario Kart 8 Deluxe — 43.35 miljoen

Animal Crossing: New Horizons — 37.62 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate — 27.4 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 25.8 miljoen

Pokemon Sword/Pokemon Shield — 23.9 miljoen

Super Mario Odyssey — 23.02 miljoen

Super Mario Party — 17.39 miljoen

Pokemon: Let’s Go, Pikachu/Let’s Go, Eevee — 14.33 miljoen

Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl — 13.97 miljoen

Ring Fit Adventure — 13.53 miljoen

Dit zijn overigens allemaal behoorlijk goede verkopen. Helemaal als je er rekening mee houdt dat games van Nintendo over het algemeen niet snel en niet heel erg in prijs afgeprijsd worden. Zo weet Mario Kart 8 Deluxe meer exemplaren te verkopen dan Red Dead Redemption 2 (dat op drie platforms verscheen!). Het ziet er voorlopig nog wel rooskleurig uit voor de Nintendo Switch. Al blijven we altijd benieuwd hoe het zou zijn geweest als de Big N wel met een 4K Oled Switch op de markt was gekomen.