Dit is de nieuwe Warzone map genaamd Caldera

Activision heeft nog meer van de nieuwe Call of Duty Warzone map Caldera geshowt. Naast een minuut durende trailer hebben we nu ook een kaart van de nieuwe map van de Battle Royale.

Over iets meer dan een week zullen spelers (voorgoed) afscheid nemen van Verdansk, de map die sinds de lancering in 2020 als map voor de Battle Royale fungeerde. Daar komt dus Caldera voor terug, een level dat zich in de Pacific bevindt.

De nieuwe map zal vanaf 9 december voor iedereen speelbaar zijn en één dag eerder voor degene die Call of Duty Vanguard hebben aangeschaft. Daarnaast zal ook de nieuwe anti-cheat software Ricochet worden geïntroduceerd. Kijken jullie al uit om (opnieuw) aan de slag te gaan met Warzone?!