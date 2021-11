Dit is de inhoud van Hitman 3 – Year Two

In een gloednieuwe video heeft ontwikkelaar IO Interactive Hitman 3 – Year Two onthuld. De studio kondigde daarbij aan wat voor inhoud ze binnenkort aan hun populaire game gaan toevoegen.

Komende januari is Hitman 3 een jaar speelbaar en daar is IO Interactive trots op. In de onderstaande video wordt verteld dat het spel de succesvolste in de franchise is. Dit wordt komende lente gevierd met nieuwe content. Zo krijgt de PC-versie ray tracing, komt er een VR-variant van het spel uit en komt er de zogeheten elusive target arcade. Laatstgenoemde gaat in januari uitkomen, terwijl de andere content ergens in 2022 verwacht wordt.