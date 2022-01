Het character creation scherm van Elden Ring lijkt te zijn uitgelekt. YouTuber ER-SA deed mee aan de gesloten beta van het spel en plaatste beelden hiervan vervolgens online.

Haarkleur, huidskleur en gezichtsvorm zijn een aantal zaken die aangepast kunnen worden. De kans is groot dat deze video offline gehaald gaat worden, aangezien het niet zeker is of de YouTuber deze beelden mocht plaatsen.

Elden Ring wordt op 25 februari verwacht voor de PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series S/X.