Dit is alles wat we weten over Hogwarts Legacy!

Het was lang stil rondom Hogwarts Legacy, maar Warner Brothers en Avalanche Software hebben de game eindelijk aan de buitenwereld getoond.

Gisteravond was er een speciale State of Play van Hogwarts Legacy, waarin bijna een kwartier aan gameplay werd getoond. Het spel werd in 2020 aangekondigd tijdens een State of Play, maar het bleef lang daarna doodstil rondom de open wereld game in het Harry Potter-universum. Er werd vrijwel geen informatie naar buiten gebracht en er werden geen gameplaybeelden getoond. Fans van de tovenaarswereld kunnen nu weer rustig ademen, want er is een bootlading aan informatie onthuld in zowel de trailer als de blog die erop volgde. Hierbij een kort overzicht wat er allemaal bekend is gemaakt!

Hogwarts in de 18e eeuw

Hogwarts Legacy speelt zich af in en rondom Zweinstein(Hogwarts), de school van heksen en tovenaars in Groot-Britannië, aan het einde van de 18e eeuw. De speler stroomt binnen in het vijfde jaar, wat hem of haar een unicum maakt. Ook heb jij banden met oeroude magie, iets wat een kernpunt zal zijn in het verhaal. Het kasteel zal voor fans van de serie een feest van herkenning zijn, met fameuze plekken als de Great Hall, de klokkentoren en de ziekenhuisafdeling. Ook zal je plekken ontdekken die wel worden genoemd in het boek, maar je nooit hebt kunnen zien in de films. Aangezien het spel zich meer dan honderd jaar afspeelt voor het begin van de boeken, zal je een hoop nieuwe gezichten zien. Een aantal professors zijn al in de trailer getoond, evenals een aantal vrienden die je kan maken tijdens jouw avontuur.

Niet alleen het kasteel kan verkend worden; ook de omgeving rondom Zweinstein en Zweinsveld (Hogsmeade) – het dorp in de buurt – kan naar gereisd worden. Verken bossen, moerassen, duistere stegen en prachtige landschappen. Je kan er heen lopen, maar ook er naartoe vliegen op jouw bezemsteel of Hippogrief. De omgevingen lijken prachtig te zijn vormgegeven en zijn een combinatie van inspiratie uit de boeken, de films en een stukje eigen creatieve input vanuit het ontwikkelteam. Deze omgevingen kunnen vrijelijk verkend worden, al is nog niet bekend hoe vrij dit in de praktijk zal zijn.

Volg lessen in Zweinstein

Zweinstein is een school, dus zal het uiteraard mogelijk zijn om de bekende lessen uit de serie te kunnen volgen. Kies eerst in welk Huis je wil zitten: Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of Zwadderich. Brouw drankjes tijdens de lessen Toverdranken, verzorg dieren in Vezorging van Fabeldieren, of verbouw kruiden in Kruidenkunde. Ook zal je uiteraard duelleerlessen kunnen volgen in Verweer Tegen de Zwarte Kunsten en kan je Charms leren tijdens Bezweringen.

Hogwarts Legacy is een RPG, dus je kan XP verzamelen om jouw tovenaar of heks naar jouw wens te kunnen bouwen. Gebruik je graag Charms om jouw vijanden te Bezweren, dan kan je hierin trainen. Ga je liever met veel knallen en bombarie jouw tegenstanders de lijf, kan je juist weer de meer offensieve toverspreuken leren. In de trailer werd zelfs aangetoond dat je de Onvergeeflijke Spreuken kan uitvoeren, wat betekent dat je niet altijd een goede tovenaar of heks hoeft te zijn.

Zelfs de kamer van Hoge Nood (Room of Requirement) heeft een functie in Hogwarts Legacy. In de boeken en de films is dit de kamer waarin Harry Potter en zijn vrienden stiekem trainen, maar de kamer past zich aan naar wat de binnentreder nodig heeft. Deze kamer functioneert als een basis voor de speler die naar zijn wensen kan worden aangepast. In de trailer zie je dat de customization erg ver gaat, dus dit lijkt een mooie toevoeging te zijn.

Een duister mysterie

Uiteraard is er een duister mysterie gaande; de goblin Ranrok is bezig met een opstand tegen de tovenaarswereld en wordt daarbij geholpen door de duistere magiër Victor Rookwood. Uiteraard kan jij als speler deze dreiging niet alleen aan; je wordt hierbij geholpen door professor Eleazar Fig, die jouw mentor is in de strijd tegen de duistere machten. Ranrok is op zoek naar iets specifieks wat de tovenaarswereld zou vernietigen. Het Ministerie wil Fig niet geloven, dus jij bent de laatste hoop om de wereld te redden.

Tijdens het verhaal kan je hulp krijgen van verschillende klasgenoten, waarvan een paar van zijn getoond in de trailer. Zij kunnen je helpen in jouw avontuur, als je dit wil. Zij kunnen van verschillende Huizen zijn en lijken allemaal unieke persoonlijkheden te hebben en hun eigen achtergrond. Hier zullen ook bekende namen voorbij komen, zoals de Wezels (Weasley’s).

Bepaal zelf hoe je wil vechten

In de strijd met het duister moet je uiteraard het gevecht aan gaan. Je hebt de beschikking tot veel spreuken: denk aan Incendio, Accio, Expelliarmus en Petrificus Totalus. Je kan jouw speelwijze afstemmen op de spreuken. Ga frontaal de aanval in of sluip om je vijanden heen, de keuze is aan jou. De gevechten lijken te zijn gericht op het combineren van verschillende spreuken voor sterkere aanvallen en het tijdig afweren van spreuken die jouw kant op komen. Het is lastig om te zeggen of dit een fijn systeem is zonder een controller in de handen, maar het lijkt wel een gevechtsysteem te zijn waar goed is over nagedacht. Wel viel het op dat het nog wat stroefjes liep bij sommige scènes, maar in een half jaar ontwikkeltijd kan dit nog worden versoepeld.

Hogwarts legacy komt eind dit jaar uit!

Daarbij is inmiddels ook bekendgemaakt dat Hogwarts Legacy op 6 december van dit jaar wordt uitgebracht op de PlayStation 4/5, Xbox en PC. Alle kleine, gamende kinderen (of volwassen mankinderen) kunnen dus Hogwarts Legacy onder de Kerstboom verwachten. Het team heeft aangegeven dat tussen nu en de release er nog genoeg beelden en details zullen worden vrijgegeven, dus we wachten het met smart af!