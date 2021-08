Dit is allemaal nieuw in Death Stranding Director’s Cut

De PlayStation 5-versie van Death Stranding voegt allerlei nieuwe elementen toe. Bekijk hier wat er nieuw is!

Buiten dat het spel in 60fps gespeeld kan worden, worden er allerlei nieuwe elementen erin gestopt. Hier is een lijstje met alles wat er is toegevoegd:

Nieuwe delivery Support

Er zijn nieuwe spullen toegevoegd om je te helpen met het afleveren van jouw pakketjes. Zo is de Truster toegevoegd, een soort jetpack die je helpt met het veilig landen van hoge afstanden. Ook heb je nu een catapult om zware pakketjes over het land heen te slingeren. Ook krijg je nu een Buddy Bot, een tweepotige drager waar die jou en jouw spullen kan dragen over de lange afstanden.

Nieuwe facilities

Daarbij heb je nu ook een training faciliteit waarin jij jouw nieuwe wapens en items kan testen. Jouw high scores worden gedeeld met andere spelers, zodat je weet waar je op de ranglijst staat. Hoe verder je in het spel komt, hoe meer trainingsmissies worden ontgrendeld.

Nieuwe items



Ook worden er nieuwe wapens toegevoegd, waaronder de Maser Gun, een soort taser geweer.

Overige zaken

Overige dingen die worden toegevoegd zijn de functie om baasgevechten opnieuw te spelen, een muziekspeler in jouw slaapkamer en ook nieuwe missies die zich in een mysterieuze facility afspelen.

Death Stranding Director’s Cut komt op 24 september uit voor de PlayStation 5. Als je de PlayStation 4-versie hebt, kost het je €10,- om te upgraden. Als je hem nog niet hebt, gaat deze versie je €60,- kosten.