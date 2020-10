Dit interview tipt de sluier van Demon’s Souls!

Inmiddels zijn er al twee gameplay trailers uitgebracht van de Demon’s Souls remake, maar inhoudelijk hebben we nog weinig te horen gekregen. In een interview met Creative Director van SIE WOrldwide Studios External Development Gavin Moore wordt er meer duidelijk gemaakt. Zo blijft de kern onveranderd, maar wordt er ook een hoop toegevoegd!

(artikel gaat verder onder de video).

Kern blijft onveranderd

Zo vertelt Gavin dat het team zo dicht mogelijk bij het kern van het originele spel uit 2009 willen blijven. De kern van de gameplay is hierdoor niet veranderd. De speler is nog even snel, kan gebruik maken van dezelfde aanvallen en bewegingen en de AI is niet of nauwelijks veranderd. Veel spelers waren daarbij ook bang dat je kon kiezen uit verschillende moeilijkheidsgraden, maar dat is niet het geval: Gavin geeft doodleuk aan dat Demon’s Souls uitdagend is maar niet moeilijk, waardoor het helemaal niet nodig is om verschillende moeilijkheden in het spel te bouwen. Wel is het mogelijk om de camera aan te passen naar de ‘klassieke’ modus – precies zoals in het originele spel – in plaats van de meer moderne optie die het spel nu aanbiedt.

Ook zijn zaken als de World Tendencies onveranderd, al zal het nu wel mogelijk zijn om dit via de UI bij te houden in plaats via het menu zoals in 2009. Zelfs het gevecht met de Old Monk – waarin een online speler een baas in het spel bestuurd – blijft hetzelfde in het spel, waar Gavin erg enthousiast over is. Tevens wordt er niets of nauwelijks iets veranderd aan het Magic systeem, wat wel de vraag stelt of magiërs in Demon’s Souls nog steeds zo belachelijk sterk zijn als in het origineel. Daarbij is ook het Grass systeem – de items om jezelf mee te genezen – niet veranderd, wat bij online spelers zorgen werkt aangezien dit heftig misbruikt kan worden om nagenoeg onsterfelijk te zijn.

Ten slotte is het spijtig om te zeggen dat de zesde Archstone World niet in het spel zit. In het origineel was het plan om een zesde wereld te maken, maar door tijd- en budgetgebrek is deze wereld nooit afgemaakt. Het team achter de Demon’s Souls remake heeft eraan gedacht om deze wereld toe te voegen, maar in overleg met de originele ontwikkelaar Hidetake Miyazaki hebben ze toch besloten dit niet te doen.

Wat is er wel veranderd?

Uiteraard zijn er ook een aantal zaken veranderd: zo is de camera aangepast om het een modernere look te geven en draait het spel nu in (dynamic)4K 60fps met immens geüpgrade graphics. Er is ook de mogelijkheid om het spel in native 4K te spelen, maar hierdoor zakt de framerate naar 30fps. Gavin geeft aan dat het spel wel iets makkelijker te spelen is als je met 60fps speelt omdat je meer reactietijd hierdoor hebt. Ook zijn er geen laadtijden meer, wat volgens de Creative Director ‘een hoop van de frustratie’ voorkomt.

Ook wordt de Fractured Mode toegevoegd, wat betekent dat je de werelden gespiegeld kan spelen. Er werd vrij weinig over verteld, behalve dat Gavin het de ‘moeilijkste uitdaging ooit’ vond. Klinkt veelbelovend!

Daarbij is het nu ook mogelijk om spelers op te roepen jou te helpen, mocht je worden aangevallen door online spelers. In het origineel kwam je vaak ‘invaders’ tegen en voelde jij je kansloos tegen sterkere spelers, dus het is nu mogelijk om de kansen wat eerlijker te maken door hulp in te schakelen.

Voor de kenners van Demon’s Souls is het ook goed om te weten dat als je NPC’s aanvalt, ze na een periode weer ‘kalmeren’ en niet vijandelijk blijven. Dit was in het origineel een groot probleem als je per ongeluk een handige NPC aan had gevallen en nooit meer vriendelijk werd tegen je. Tot slot is er nu ook een New Game+, een Photo Mode en een Concept Art gallerij. Denk maar overigens niet dat je met Photo Mode het spel kan pauzeren; als je wordt aangevallen, wordt je uit deze modus gegooid.

Ook is de character creation op de schop gegaan: er zijn ‘duizenden’ nieuwe dingen toegevoegd om een mooier en meer gedetailleerd personage te maken. Wat er precies is toegevoegd of veranderd werd niet verteld in het interview.

Ten slotte is het ook goed om te weten dat de Haptic Feedback en de Adaptive Triggers van de DualSense controller wordt gebruikt, niet alleen voor ’emotionele waarde’ – het goede geval dat je krijgt van deze features – maar ook om de spelers te helpen in gevechten, zoals de Haptic Feedback die je krijgt bij een geslaagde parry of wanneer jij jouw boog gebruikt e de Adaptive Triggers de boogspanning laat voelen.

Dit klinkt goed als een fan van Demon's Souls!