Dit 5 verschijnt een weekje later

Codemasters heeft laten weten dat de release van Dirt 5 is uitgesteld. Het goede nieuws is dat de game slechts een weekje later uitkomt.

De game stond origineel gepland voor 9 oktober, maar zal nu op 16 oktober verschijnen. Codemasters heeft overigens geen reden gegeven voor de vertraging. Op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat degene die de Amplified Edition bestellen nog steeds drie dagen eerder aan de slag kunnen.

News: #DIRT5 will now launch on Xbox One, PlayStation 4 and PC on October 16, with three days’ early access (Oct 13) for Amplified Edition players.

THANK YOU for all your support and excitement so far – we still have so much more to show you…

️ https://t.co/RjSfJr7LTs ️ pic.twitter.com/Dz4FaWhboZ

— DIRT (@dirtgame) August 11, 2020