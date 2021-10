Disney teast een nieuwe Star Wars aankondiging voor 14 december

Disney gaat de komende tijd groots uitpakken wat Star Wars betreft. Interessantste nieuws voor ons is dat we over precies twee maanden een nieuwe Star Wars game voorgeschoteld krijgen.

Disney is een nieuwe Star Wars-campagne begonnen, die meerdere producten en media omvat. Het wordt “Bring Home the Bounty” genoemd en bestaat uit twaalf weken aan onthullingen tot het einde van het jaar, waarvan de eerste een reeks actiefiguren en kleding is. Elke week van onthullingen wordt gesuggereerd met een soort icoon. Sommige zijn personages uit het Star Wars-universum, terwijl andere meer abstracte concepten zijn, zoals een logo voor het 50-jarig jubileum van Lucasfilms of een paar lichtzwaarden.

Voor ons is de tiende week het meest interessante, aangezien in die week een game controller staat. Hier lijkt men te suggereren dat we een nieuwe game kunnen verwachten. Er wordt echter geen andere informatie aangeboden over wat die game zou zijn. We weten al over de Knights of the Old Republic-remake die in de maak is voor pc en PS5, en de poort van de originele game voor Switch. En er komt een nieuwe uitbreiding voor The Old Republic aan.

Daarnaast is er nog veel meer voor de Star Wars-fan in het verschiet. We weten van een Ubisoft open-wereldgame die zich afspeelt in het Star Wars-universum, en dan zijn er de geruchten over een door David Cage geregisseerde Star Wars-game. Of het kan het vervolg zijn op Star Wars Jedi: Fallen Order. We hebben het niet gezien bij EA Play, maar misschien zien we het hier. En dan is er de mogelijkheid van iets geheel onverwachts. We zullen het in de week van 14 december gaan horen!