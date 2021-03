Disintegration-studio V1 Interactive sluit haar deuren

Gameontwikkelaar V1 Interactive brengt het vervelende nieuws dat ze niet meer verder kunnen en de deuren moet sluiten.

Ze laten weten dankbaar te zijn voor iedereen die hen gesteund heeft de afgelopen jaren. In de reacties worden ook veel opbeurende woorden gepost. Marcus Lehto, oprichten president van de studio meld in een andere Tweet nog dat ze het welzijn van de medewerkers hoog in het vaandel hebben en de afgelopen maanden al transparant zijn geweest met alle collega’s, zodat iedereen tijd heeft gehad om ander werk te vinden.

V1 Interactive heeft alleen de combinatie strategie/shooter-game Disintegration op de markt gebracht. Het concept was goed, de uitwerking helaas iets minder waardoor ook al snel updates van de baan werden gehaald. Hopelijk zien we het talent van de studio snel bij andere ontwikkelaars om aan mooie nieuwe projecten te werken.

We are sad to inform you that V1 Interactive is officially closing.

We want to thank all the talented people at V1, both past and present, who helped make the last 5 years wonderful.

And a heartfelt thanks to the amazing community that supported us. pic.twitter.com/XX6Sxtc32o

— V1 Interactive (@V1Interactive) March 8, 2021