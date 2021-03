Microsoft verbeterd een aantal backwards compatible games van Bethesda games voor de Xbox Series-consoles, dankzij de FPS boost feature van de consoles.

Tijdens de laatste Major Nelson podcast werd er bekendgemaakt dat enkele Bethesda games gebruik zullen maken van de functie op de nieuwe Xbox-consoles. De games die deze verbetering krijgen, zijn Dishonored: Definite Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey, en Skyrim Special Edition.

FPS Boost zorgt via verschillende methodes dat de framerates verdubbeld worden, ten opzichte van het origineel. Dit zorgt voor meer en stabielere framerates waardoor de games nog soepeler zullen ogen.

Onlangs werden 11 Bethesda games aan Xbox Game Pass toegevoegd, zoals Doom 64, Prey, The Evil Within, Morrowind, Oblivion, The Edler Scrolls Online, Fallout: New Vegas en meer. In totaal zullen er 20 games naar de service komen. Daarvan zijn er 16 te spelen op de pc, console of cloud.