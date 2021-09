Disco Elysium: The Final Cut verschijnt volgende maand op Nintendo Switch

Disco Elysium: The Final Cut is vanaf 12 oktober beschikbaar voor Nintendo Switch. Ontwikkelaar ZA/UM heeft dat bekend gemaakt.

De Switch-versie bevat alle standaard toevoegingen van The Final Cut. Er zijn echter ook enkele specifieke toevoegingen gedaan om de game in handheld mode te spelen. De User Interface is bijvoorbeeld aan te passen voor gebruik op kleiner scherm en ook de lettergrootte is wijzigbaar.

Disco Elysium: The Final Cut is een open wereld rpg. In de game kruip je in de huid van een politieagent die een moord op moet lossen in de stad Revachol. Dat blijkt lastiger dan het lijkt: door overmatig alcoholgebruik lijdt de protagonist aan geheugenverlies. De game is vanaf nu pre-orderen in de Nintendo eShop voor € 39,99. De trailer bekijk je hieronder.