Dirt 5 uitgesteld tot 6 november

Racefans moeten opnieuw iets langer wachten op Dirt 5. Ontwikkelaar Codemasters maakte namelijk bekend dat racegame voor de tweede maal is uitgesteld. De game werd vorige maand een week uitgesteld, maar de nieuwe releasedatum wordt nu ook niet gehaald.

De ontwikkelaar maakte op Twitter bekend dat we Dirt 5 nu op 6 november mogen verwachten. Als reden geeft Codemasters de volgende generatie consoles. De PS5- en Xbox Series X-versies van Dirt 5 komen later dit jaar uit en spelers krijgen een gratis upgrade als zij de game voor PS4 en Xbox One kopen. Door de twee releases dichter bij elkaar te laten plaatsvinden, is het makkelijker voor Codemasters om een vlekkeloze next-gen transitie voor de racegame te garanderen.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.

Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo

— DIRT (@dirtgame) September 7, 2020