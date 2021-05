Director van de Witcher 3 verlaat CD Projekt Red

Konrad Tomaszkiewicz, een director die heeft gewerkt aan de Witcher 3, verlaat de studio nadat hij werd beschuldigt van het pesten en lastig vallen van zijn medewerkers.



Bloomberg heeft een e-mail ingezien waarin wordt verklaard dat na een maandenlang onderzoek naar de aanklacht, uiteindelijk is besloten dat hij niet schuldig is. Desondanks gaat Tomaszkiewicz alsnog weg bij het bedrijf. Zelf schrijft hij hier over: “Nonetheless, a lot of people are feeling fear, stress or discomfort when working with me”.

Tomaszkiewicz zegt met zichzelf aan de slag te gaan, wat een lang en moeizaam proces zal zijn. Naast de Witcher 3 staat hij ook aangeschreven als 2nd director en head of production voor Cyberpunk 2077, welke eind vorig jaar is uitgekomen. CD Projeckt Red kwam toen ook al onder vuur te liggen doordat de game vol bugs en glitches zat, waardoor de game uit de Playstation Store werd gehaald.