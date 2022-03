Digitalel E3 2022 gaat gewoon door

Ondanks dat er op diverse sites gespeculeerd werd over een mogelijke annulering van de digitale E3 2022, zal deze gewoon plaatsvinden.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de E3 van dit jaar wederom digitaal plaats zou vinden. Echter werd er, doordat organisator ESA erg stil was, geroddeld over een mogelijke annulering van het event.

Volgens insider Tom Henderson klopt dit niet en zal de E3 geheel digitaal plaatsvinden.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022