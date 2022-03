Digitale winkels Wii en DSI al enkele dagen niet meer toegankelijk

Het lijkt op een technische mankement te gaan, maar Nintendo Wii en DSi gebruikers kunnen al dagen lang niet meer hun software uit de digitale winkels van beide platforms halen.

Nintendo had de winkels al in 2019 gesloten voor nieuwe releases, maar was tot afgelopen woensdag nog wel bereikbaar voor eerder gekochte games. Echter werden gebruikers de afgelopen dagen verrast door een foutcode die dat tegenhield.

Het is natuurlijk wel te verwachten dat deze winkels ter zijner tijd helemaal gesloten zullen worden. Nintendo liet eerder dit jaar al weten dat er ook een einde aan de Wii U en 3DS eShop zou komen. Echter hadden we toch wel verwacht dat de ‘Big N’ dit eerst zou laten weten voor het daadwerkelijk offline te halen. We gaan er vooralsnog vanuit dat het om een foutje gaat en zullen jullie uiteraard op de hoogte houden!