Digitale winkel Nintendo Wii U en 3DS worden volgend jaar maart gesloten

Nintendo heeft laten weten dat er vanaf eind maart 2023 geen digitale games en DLC voor de Wii U en 3DS gekocht kunnen worden.

Nintendo laat via een bericht op hun site weten de eShop voor de Nintendo 3DS en Wii U te zullen sluiten.

Tot eind maart kunnen gamers nog steeds hun games voor de handheld en console digitaal blijven kopen, maar daarna zul je dus op zoek moeten naar fysieke games. Overigens kun je na die tijd nog wel eerder aangeschafte content blijven downloaden. Daarnaast blijft het ook nog steeds mogelijk om de games (digitaal) te blijven spelen.

Overigens is deze zet van Nintendo niet geheel onbegrijpelijk, aangezien de focus bij het bedrijf al enige tijd op de Switch ligt. Daarnaast was het al sinds 29 augustus 2022 niet meer mogelijk om het tegoed van een account in de Nintendo eShop voor de Wii U of Nintendo 3DS aan te vullen met een Nintendo eShop Card.

Nintendo noemt het sluiten van de eShop voor de 3DS en Wii U “een onderdeel van een natuurlijke levensloop van producten, omdat ze na verloop van tijd minder gebruikt worden door klanten”. Wat vinden jullie van deze zet? Hebben jullie nog games die jullie graag voor een van deze platforms willen spelen? Laat het ons vooral weten in de reacties!