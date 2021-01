Digitaal Monster Hunter Rise-event aanstaande donderdag

Het officiële Twitter-account van Monster Hunter heeft bekend gemaakt een digitaal event te zullen houden in het kader van de naderende release Monster Hunter Rise.

Het digitale event zal bestaan uit een livestream waarin enkele nieuwe onthullingen zullen worden gedaan. Verder wordt er ook ander groots nieuws beloofd. De livestream zal aankomende donderdag om 15:00 uur van start gaan en is te bekijken middels deze link.

Monster Hunter Rise zal op 26 maart exclusief te verkrijgen zijn voor de Nintendo Switch. Capcom heeft echter alvast de belofte gedaan een demo vrij te geven voor die tijd. Tot het zover is, moeten we het helaas nog even doen met een trailer.