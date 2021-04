DICE werkt met een gigantisch team aan Battlefield 6

Wij weten op dit moment niet veel over de nieuwste Battlefield game, wij wachten nog zelfs op een onthulling. DICE heeft wel laten weten in een blogpost dat zij met een gigantisch team werken aan Battlefield 6. Er is ook een verassing voor mobiele platformen.



Oskar Gabrielson (general manager van DICE) heeft laten weten dat spelers in de komende maanden heel veel informatie kunnen verwachten voor Battlefield 6. Gabrielson heeft wel kunnen delen dat er een gigantisch team werkt aan de populaire shooter van EA. Gabrielson gaf aan dat DICE samenwerkt met Criterion en DICE LA en dat hun team in Gotenburg werkt aan de technologie in het spel.

Het doel van DICE is om van de nieuwe iteratie de best mogelijke Battlefield game te maken. Dat doen zij door de game te polijsten en te werken aan de balans. “Spelers kunnen een totale militaire oorlogsvoering op epische schaal, aawnzinnige, onverwachte momenten en spelbepalende verwoesting verwachten tijdens enorme gevechten, met meer spelers en chaos dan ooit tevoren,” aldus Gabrielson. We hoeven ook niet lang meer op de onthulling van de game, want EA meldt dat dit ‘binnenkort’ zal gebeuren.

Dat is niet het enige Battlefield nieuws dat wij hebben gekregen. Gabrielson heeft aangegeven dat wij in 2022 een Battlefield game op mobiele platformen kunnen verwachten. DICE heeft afgelopen jaren samen met Industrial Toys de game getest en hebben het gevoel dat de game volgend jaar uitgebracht kan worden. De game zal beschikbaar zijn op smartphones en tablets. Het zal een losstaande game zijn dat totaal anders is dan de opkomende Battlefield 6. De mobiele game zal voor volgend jaar een testperiode krijgen. Ook daar komt binnenkort meer informatie over.