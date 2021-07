DICE LA heet voortaan Ripple Effect

DICE LA heeft dan eindelijk een andere naam gekregen. Een van de mede-ontwikkelaars van Battlefield 2042 gaat voortaan als Ripple Effect door het leven. Ook heeft het team een eigen project in ontwikkeling.

Nadat Respawn Entertainments Vince Zampella als hoofd van de studio werd aangesteld, werd het al duidelijk dat de studio een eigen identiteit zou krijgen. De studio werkt dus niet alleen aan Battlefield 2042, maar ook aan een eigen project. Hiervoor wil men eerst nog wel de studio uitbreiden en heeft nog diverse vacatures openstaan.

In een persbericht laat EA weten dat Vince dat samen met Christian Grass zal doen. Laatstgenoemde liet in het persbericht ook weten wat het idee achter de studio is:

“Bij Ripple Effect Studios staan innovatie en kwaliteit voorop bij elk project, want zelfs het kleinste idee kan de wereld veranderen. Dit is het bepalende kenmerk achter de nieuwe naam van de studio. We zijn trots op ons werk dat we gedaan hebben als DICE LA, en het DICE-team zal voor altijd deel uitmaken van ons DNA, maar in de afgelopen acht jaar hebben we onze eigen cultuur en onze eigen manier van werken ontwikkeld. We kijken met enthousiasme naar de toekomst, om het team uit te breiden en onze eigen identiteit te vestigen.”

Ook Vince Zampella geeft nog een reactie over de studio:

“De studio heeft een geweldige staat van dienst en is klaar om uit te groeien tot een nieuw bolwerk van games van hoge kwaliteit. Met een geweldige nieuwe campus in Los Angeles en beschikbare posities op afstand, is het nu een goed moment om te overwegen bij ons te komen werken.”

We zijn erg benieuwd naar wat de studio voor ons in petto heeft, maar dat zal waarschijnlijk vooralsnog achter de schermen blijven. Het eerste wat we van deze studio gaan zien is die mysterieuze derde modus van Battlefield 2042. Volgens geruchten zou het gaan om een Battlefield Hub, waarin oude maps en wapens zullen terugkeren. We zullen het over een kleine twee weken weten! Overigens schijnt de nieuwe studio geen extreme uitstap te maken, wat betreft hun eigen project. Naar verluid is men bezig met een shooter die op de Frostbite engine draait.