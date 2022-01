DICE heeft het te druk met het fixen van Battlefield 2042 om daarnaast ook nog aan een Star Wars Battlefront 3 te kunnen werken.

Het lijkt erop dat EA en DICE klaar zijn met de Battlefront serie, althans dat claimen bronnen die bekend zijn bij de studio. Deze bronnen spraken met Venture Beat en lieten weten dat DICE de focus op Battlefield 2042 blijft houden en geen Battlefront 3 zal ontwikkelen.

In november meldde Tom Henderson al dat DICE wel een idee voor een derde deel uit de serie had gepitcht bij EA, maar de uitgever zag er geen brood in.

Het is eigenlijk wel logisch dat DICE de focus op Battlefield 2042 houdt. De game werkt nog steeds niet helemaal zoals de ontwikkelaar het voor ogen had en bovendien verliest het al heel veel spelers. EA zou zelfs overwegen om de Portal modus free-to-play te maken om nieuwe spelers aan te kunnen trekken.

EA zal op 1 februari de financiƫle cijfers van het laatste kwartaal onthullen, dus als er iets gaat gebeuren zullen we het daar gaan horen. De uitgever stopt voorlopig niet met het maken van Star Wars game. Vandaag werd namelijk duidelijk dat de uitgever niet alleen aan een opvolger voor Star Wars Jedi: Fallen Order werkt, maar ook aan een FPS en een strategiegame rondom het universum hier ver, ver vandaan.