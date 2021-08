Diablo Immortal uitgesteld naar 2022

Het houdt nog niet op met het uitstellen van games naar volgend jaar. Ook de mobiele titel Diablo Immortal moet er aan geloven. Blizzard stelt de game uit naar 2022.

Diablo Immortal is momenteel in gesloten alpha. Tienduizenden spelers hebben de game onder de loep genomen en al feedback gegeven. Het team achter de game heeft daaruit de conclusie getrokken dat het beter is om de game in de eerste helft van volgend jaar uit te brengen, om er voor te zorgen dat het kwalitatief van het hoogste niveau is.

Er zit veel vooruitgang in, het afgelopen jaar is onder andere het player versus player gedeelte sterk uitgebreid, evenals het player versus environment onderdeel. Er komen een soort Raids, waarbij je het met acht man opneemt tegen stevige bazen. Voor de liefhebbers is het straks ook mogelijk om middels een controller te spelen, tenminste, daar wordt hard aan gewerkt. Check hier het blog voor meer informatie omtrent de laatste vorderingen, of check hier voor vorige updates