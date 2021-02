Diablo II Resurrected aangekondigd

Blizzard heeft tijdens BlizzConline een trailer uitgebracht voor Diablo II Resurrected. Een remaster van de originele Diablo II en de Lord of Destruction expansion.



Het is moeilijk om te geloven dat dit geen remake is. Blizzard heeft meer andacht besteed aan deze remaster dan alleen 4K support en een frame rate update. De game zal aangepaste graphics hebben, waardoor de game moderner oogt. Spelers die toch liever de originele graphics willen zien, kunnen de game daarmee spelen. De game zal ook een co-op modus hebben. In de co-op mode kan je een party hebben van totaal acht spelers. Elke speler zal toegang hebben tot een mercenary.

Naast de graphics en co-op mode heeft Blizzard andere gameplay features aangepast, waaronder:

Revamped ladder seasons

Hiermee ga je in strijd met andere Diablo II Resurrected spelers om bovenaan de leaderboard te komen. Dit zal per seizoen verschillen.

Revamped user interface

Een aangepaste user interface waarin spelers informatie kunnen vinden van hun personage, verschillende items kunnen vergelijken en automatisch een party in gaan wanneer je multiplayer speelt.

Expanded stash

Een grotere inventory space voor verschillende items. Je kan de stash delen met verschillende personages op hetzelfde Battlenet account. Het overbrengen van gear naar andere personages gaat ook makkelijker.

Diablo II Resurrected zal ook gebruik maken van cross-progression. Wat inhoudt dat je al jouw progress naar een ander platform kan overbrengen zonder opnieuw te beginnen. Hiervoor moet jouw Battlenet account gelinked zijn met verschillende platformen en moet je Diablo II Resurrected kopen op andere platformen.

Blizzard hoopt de game dit jaar uit te brengen, maar er is nog geen releasedatum bekend. Diablo II Resurrected zal uitkomen voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S en Nintendo Switch.