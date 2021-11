Diablo 4 en Overwatch 2 verschijnen op zijn vroegst in 2023

Blizzard heeft laten weten dat zowel Diablo 4 als Overwatch 2 opnieuw uitgesteld zijn. Beide games zullen pas op zijn vroegst in 2023 verschijnen.

Aan het begin van dit jaar liet de uitgever al weten dat beide games pas in 2022 zouden verschijnen, maar ook dit blijkt niet haalbaar. Blizzard wil namelijk de ontwikkelaars extra de tijd geven om beide games zo geoptimaliseerd mogelijk op de markt te brengen.

Het uitstellen van beide games kwam aan het licht doordat er nieuwe managers zijn aangesteld. Deze zagen blijkbaar dat de schema’s van de vorige managers niet haalbaar waren. We kennen natuurlijk het verhaal van Activision Blizzard en de zaken rondom de vermeende intimiteiten. Hierdoor zijn al diverse topmannen van Blizzard opgestapt.

In een verklaring laat Daniel Alegre, operationeel directeur bij Blizzard, het volgende weten over het uitstellen van de games en wat Blizzard nog in petto heeft:

“Omdat we hebben gewerkt met nieuw leiderschap in Blizzard en binnen de franchises zelf, met name in bepaalde belangrijke creatieve rollen, is het duidelijk geworden dat een deel van de Blizzard-content die voor volgend jaar is gepland, zal profiteren van meer ontwikkelingstijd om zijn volledige potentieel te bereiken. Hoewel we nog steeds van plan zijn om volgend jaar een aanzienlijke hoeveelheid content van Blizzard te leveren, plannen we nu voor een latere lancering voor Overwatch 2 en Diablo IV dan oorspronkelijk voorzien.

Dit zijn twee van de meest langverwachte titels in de branche en onze teams hebben de afgelopen kwartalen grote vooruitgang geboekt in de richting van voltooiing. Maar we geloven dat als we de teams wat extra tijd geven om de productie te voltooien en hun creatieve middelen blijven uitbreiden om de titels na de lancering te ondersteunen, deze releases hun community’s in de toekomst nog vele jaren zullen verrassen en betrekken.

Deze beslissingen zullen de financiĆ«le stijging die we volgend jaar verwachtten teweegbrengen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste handelwijze is voor onze mensen, onze spelers en het langetermijnsucces van onze franchises.”

DIablo 4 en Overwatch 2 zullen dus pas op zijn vroegst in 2023 gaan verschijnen.