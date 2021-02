Diablo 4 en Overwatch 2 komen dit jaar niet uit

Activision Blizzard geeft in de publicatie van haar kwartaalcijfers aan dat Diablo 4 en Overwatch 2 dit jaar niet uitkomen. De mobiele game Diablo Immortal komt later dit jaar wel uit.

Activision Blizzard heeft de kwartaalcijfers van Q4 2020 gepubliceerd. Daarin geeft de uitgever aan hoe haar verschillende eigendommen financieel hebben gepresteerd. Dat is vaak niet de plek voor aankondigen van nieuwe games, maar je krijgt wel eens inzicht op de toekomst. Hier heeft Activision Blizzard aangegeven dat de mobiele game Diablo Immortal tijdens tests erg goede feedback heeft ontvangen en later dit jaar uitkomt. Daar waren zij erg duidelijk in.

Waar Activision Blizzard onduidelijk in is is de status van Diablo 4 en Overwatch 2. “And at the same time, we are making significant progress against our development pipeline for other key intellectual properties, which we expect to fuel further growth in 2022 and beyond.”, aldus Activision Blizzard. Dit kan van alles betekenen, maar er is een kans dat wij Diablo 4 en Overwatch 2 dit jaar niet kunnen verwachten. Wat betekent dit voor BlizzCon?

Op 19 en 20 februari zal het online evenement BlizzConline zich plaatsvinden. Activision Blizzard heeft aangegeven dat plannen voor haar verschillende franchises gedeeld zullen worden. Wat wij precies kunnen verwachten is nog onduidelijk, al wagen we natuurlijk wel graag een gokje.