Diablo 2: Resurrected krijgt volgende week een open beta

Blizzard laat weten dat Diablo-fans volgende week aan de slag kunnen met de open beta van Diablo 2: Resurrected.

De beta zal verdeeld worden over twee weekenden en daarin is de game speelbaar op de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. Aankomend weekend zal de game van 13 augustus speelbaar zijn voor degene die de game gepre-orderd hebben. Degene zullen de game al vanaf vandaag moeten kunnen downloaden.

Het weekend daarna zal de beta open zijn voor iedereen en zal van 20 tot 23 augustus duren. Iedereen zou de beta vanaf 18 augustus moeten kunnen downloaden.

Qua content zullen de beide weekenden hetzelfde zijn. Spelers kunnen kiezen uit vijf verschillende klassen: Barbarian, Sorceress, Amazon en de twee nieuwe klassen Druid en Paladin. Er zijn twee campagne-acts speelbaar: Act 1: The Sightless Eye en Act 2: The Secret of the Vizjerei, inclusief opnieuw gemaakte cinematics.

Je hebt ook toegang tot multiplayer in beide beta, inclusief PvP. Co-op is beschikbaar voor maximaal acht spelers in een enkele game, en Blizzard zei dat de HP en buit van monsters op de juiste manier zullen worden geschaald.

Cross-progressie tussen alle ondersteunde platforms is ook beschikbaar, wat betekent dat je op elk van de platform kunt verdergaan waar je was gebleven. Hoewel Xbox Live Gold vereist is voor de eerste beta, is de open b├Ęta voor iedereen gratis. Voor beide is PlayStation Plus niet vereist.

De Diablo 2: Resurrected-tests zijn altijd online, maar de volledige game biedt afzonderlijke offline saves voor solospelers. Blizzard deelde ook de minimale en aanbevolen pc-specificaties van de game, die we hieronder hebben opgenomen.

Diablo 2: Resurrected minimum PC specs

OS : Windows 10.

: Windows 10. CPU : Intel Core i3-3250/AMD FX-4350.

: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350. GPU : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850.

: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850. RAM : 8GB.

: 8GB. Storage : 30GB.

: 30GB. Resolution: 1280 x 720.

Diablo 2: Resurrected recommended PC specs

OS : Windows 10.

: Windows 10. CPU : Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600.

: Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600. GPU : Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT.

: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT. RAM : 16GB.

: 16GB. Storage : 30GB.

: 30GB. Resolution: 1920 x 1080.

Diablo 2 Resurrected staat gepland voor 23 september en komt dan naar de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles. De game zal ook naar Xbox Game Pass komen.