Diablo 2 Resurrected krijgt twee alpha tests

Blizzard moet erg voorzichtig zijn hoe ze alles omtrent Diablo 2 Resurrection gaan doen, we weten namelijk allemaal nog hoe het met Warcraft 3: Reforged is verlopen (desondanks vond ik de game best prima). De eerste indrukken zijn echter best prima.

Op BlizzConline gaven ze nog aan dat er een enkele alphatest zou komen dit jaar, waarbij spelers een hele vroege versie kunnen testen. Inmiddels zou ook bekend zijn dat er een tweede test komt, waar je je overigens al voor kunt inschrijven! In een interview met gamesite PCGamesN verteld Chris Lena dat de tweede test een stresstest zou zijn voor het multiplayer gedeelte:

“We’re going to start with a single-player technical alpha, and then we’ll have a second technical alpha after that, which is kind of multiplayer and stress testing. But, that’s all we have for specifics.”

In een van de vele video’s waarin Blizzard verteld over de productie lijkt wel centraal te staan dat ze het origineel zo goed mogelijk willen eren. Onder de mooie grafische update zou dus het originele frame schuilen. Dat maakt ons erg enthousiast! Ook hebben ze verteld in de Diablo 2 Resurrected Deep Dive dat alle cutscènes, alle 27 minuten, frame voor frame worden nagemaakt. Diablo 2 Resurrected komt voor de Playstation, Xbox en PC uit. Wanneer we de game kunnen verwachten is nog niet duidelijk.