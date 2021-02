Deze week mogelijk meer Final Fantasy 7 remake content

Motomu Toriyama, co-director van Final Fantasy 7 Remake, heeft bevestigd dat hij aanwezig is bij de Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour later deze week om meer informatie te onthullen.

Volgens Twitteraar Aitaikimochi zal Toriyama op zaterdag 13 februari om 9 uur ‘s avonds (onze tijd) meer informatie over de reeks zal onthullen.

“Er zal een speciaal gedeelte van het concert zijn waar ik zal verschijnen en zal praten over een paar FF7R-inhoud die alleen tijdens dit evenement zal worden onthuld, dus kom vooral kijken!”

, luidt de vertaling volgens de Twitteraar.

De grote vraag is echter: wat kan de ontwikkelaar nog aankondigen? In eerste instantie zou het ondertussen wel eens tijd kunnen worden voor de releasedatum van de pc-versie (en wellicht ook de PlayStation 5-versie) van de game.

Immers heeft Square Enix laten weten dat er in de nabije toekomst geen Xbox Series S/X-versie van de game zal komen. Ondanks dat eigenaren van Xbox-consoles wel uitkijken naar deze game.

Het zou ook kunnen dat Toriyama gewoon wat meer informatie over de ontwikkeling van de game deelt. Dit heeft Square Enix in het verleden ook wel eens gedaan. Echter lijkt de komst van een current-gen en pc-versie het meest logische, aangezien de 12 maanden durende deal van de PlayStation 4-versie op 10 april eindigt. Hoe dan ook zullen we dit uiteraard voor jullie in de gaten houden. Wat hopen jullie tijdens het event te zien?