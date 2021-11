Deze week kun je een hoop bonussen scoren in Red Dead Online

Deze week in Red Dead Online worden Persistent Posse-kosten kwijtgescholden, gratis drankjes bij Saloons en Food Provisions zijn slechts een toast verwijderd voor alle spelers, en slagers betalen vijf keer de RDO$ voor kalkoenen terwijl het hele land traditie viert.

Verdere bonussen zijn onder meer:

• Een 50% RDO$-boost op Call to Arms – te beginnen met Valentine tot 29 november, gevolgd door Blackwater tot 6 december – evenals een RDO$-boost van 50% op alle Hardcore Telegram-missies van A Tough Business

• Verhoogd kapitaal voor alle bloedgeldcontracten, plus een aanbieding voor de helft korting op geselecteerde outfits (tot rang 15) voor het voltooien van een bloedgeldcontract

• Een aanbieding voor het voltooien van de Covington Emerald Opportunity: 5 goudstaven van de premiejachtlicenties, Collector’s Bag, Butcher’s Table, Naturalist’s Sample Kit of de Moonshine Shack, als ze allemaal in bezit zijn, ontvangt een speler een aanbieding voor een gratis roloutfit, Accessoire of Emote in plaats daarvan

• Dubbele RDO$ en XP in Shootout- en Team Shootout-modi

• Gratis kleding om een op Doc Holliday geïnspireerde outfit te recreëren bij plaatselijke kleermakers: bolhoed (zwart), kamgarenjas (zwart of grijs) of de Hartell herfstjas, Antoine jas (zwart), frumpy shirt (wit) of de Iniesta Shirtwaist, Paisley Vest (zwart), gevouwen touwtje (zwart) en bediendebroek (zwart) of Buckskin-broek

• Tijdelijke kleding retourneren: nu tot en met 6 december kunnen spelers de Furred Gloves, Fanned Stovepipe Hat, Raccoon Hat, Pelt Half Chaps en The Tasman Outfit kopen bij lokale Tailors of via de Wheeler, Rawson and Co. Catalogue.

• Nieuwe kortingen: 40% korting op alle American Paint Horses, pistolen, broeken, rokken en losse holsters, plus 30% korting op alle Camp Dogs, de Fast Travel Post, het Deluxe Campfire en alle Camp Thema’s

• Voordelen van Prime Gaming: Red Dead Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account tot en met 20 december aan Prime Gaming koppelen, krijgen een beloning voor een gratis stal en 5 speciale paardenmedicijnen

• Plus Thanksgiving-bonussen: slagers betalen tot en met 25 november 5x RDO$ voor kalkoenen, kosten voor permanente bezetting worden kwijtgescholden en alle drankjes in saloons en voedselvoorzieningen zijn gratis van 26 tot 29 november

Check de website van Rockstar voor de Newswire met daarin de volledige details van de nieuwe update.