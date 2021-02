Deze Week in Red Dead Online: Moonshiner bonussen en veel meer

Moonshining in Red Dead Online is zojuist veel lucratiever geworden, met een stortvloed aan nieuwe bonussen en boosts voor bootlegende ondernemers deze week, samen met dubbele uitbetalingen in de nieuwste Featured Series: Target Races, Open Target Races en Plunder, en nog veel meer.

De belangrijkste punten van de update zijn:

• Moonshiner-bonussen: 50% extra RDO$ en 2x character XP-uitbetalingen op Moonshine Sales en een gratis Moonshine Mash Refill voor het inloggen vóór 1 maart

• Een gratis Treasure Map voor het voltooien van een Moonshine Sale of Trader Sale

• Dubbel RDO$ en XP bij Target Races, Open Target Races en Plunder

• Laatste week voor het ophalen van de volgende limited-edition kleding: De Squat Stovepipe Top Hat, Raccoon Hat, Gator Hat, Plaid Cap, Pelt Half Chaps, Carver Pants, Eberhart Coat, Strickland Boots, Prieto Poncho, en selecte kleurstellingen van de Patterned Bandana

• Nieuwe kortingen: 10 Gold Bars van de prijs van de Moonshine Shack, 40% korting op alle Shirts, Korsetten, Rokken en Broeken, plus 30% korting op alle Moonshiner-rolitems, Shack-upgrades, Emotes en Revolvers

• Lopende Prime Gaming-voordelen: spelers die verbinding maken met Prime Gaming ontvangen Beloningen voor een gratis Bounty Hunter-licentie, een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery, plus 200x Shotgun Slugs, 5.000 Club XP en een aanbieding voor 50% korting op de Repeating Shotgun

Check voor de uitgebreidere uitleg van deze update even de nieuwe Newswire.