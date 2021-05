Deze week in Red Dead Online: bonussen en prijzen in races

Na de aankondiging van gisteren over de aankomende nieuwe Races en de volgende grote update van Red Dead Online, kunnen spelers deze week driedubbel RDO$ en XP scoren in alle Races, naast driedubbel XP in Posse Races.

Bovendien zijn er extra prijzen voor deelname aan Races, naast een verscheidenheid aan paard-gerelateerde kortingen en meer in de update van deze week:

• Driedubbel RDO$ en XP in alle Races

• Driedubbel XP in Posse Races

• Extra Prijzen op Races: een aanbieding van 50% korting op de Improved Bow en 20x Arrows voor het voltooien van een race, plus een aanbieding van 40% korting op elk Saddle voor iedereen die als derde of hoger eindigd

• Een Gratis Horse Care Package bij lokale stallen voor alle spelers die deze week inloggen

• Nieuwe kortingen: 50% korting op de Evans Repeater, 40% korting op alle Saddlebags, Stirrups, Outfits en de Bow, en 30% korting op alle Race Horse breeds

• Lopende Prime Gaming-voordelen: beloningen voor een gratis Bounty Hunter License en gratis Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery voor spelers die hun Social Club-accounts verbinden, plus degenen die vóór 7 juni verbinding maken met Prime Gaming, ontvangen aanbiedingen voor 50% korting op de Advanced Camera en geselecteerde Outfits tot Rank 15, plus beloningen voor 5 Blending Tonics en 5 Legendary Animal Pheromones

Check voor de volledige update even de nieuwe Newswire van Rockstar.