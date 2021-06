Deze Week in Red Dead Online: Beloningen voor huurlingen en meer

Of ze nu aan de goede of verkeerde kant van de wet staan, de kansen voor de huurlingen van Red Dead Online nemen deze week enorm toe.

Plus, een speciaal cadeau voor outlaws met een lage Honor, kwijtgescholden kosten voor Fast Travel en Persistent Posse Setups, nieuwe kortingen en meer zijn nu beschikbaar over de hele frontier:

• Dubbel RDO$ en XP bij alle Free Roam Missions

• Dubbel RDO$ bij alle Legendary en Infamous Bounty Missions

• Een extra 10% XP-boost voor Posse-leden bij Free Roam Missions, Free Roam Events en Bounty Missions

• Cadeau voor het inloggen voor spelers met lage Honor: een gratis Black Gathered Bandana voor degenen die deze week lage Honor hebben

• Aanbieding van 5 Gold Bars korting op de Prestigious Bounty Hunter License voor Bounty Hunters die deze week drie Legendary Bounties voltooien

• Cadeaus voor Bounty Hunters met Rank 30: een aanbieding voor 40% korting op een Stable Stall en 2 beloningen voor 2.000 karakter XP per stuk

• De hele week gratis Fast Travel, plus geen Persistent Posse Setup-kosten voor de komende zeven dagen

• Bounty Hunter-kortingen: deze week is de Bounty Hunter License beschikbaar voor 5 Gold Bars, plus 50% korting op de Reinforced Lasso en 40% korting op alle cosmetische Bounty Hunter- en Prestigious Bounty Hunter Role Items

• Extra kortingen: 5 Gold Bars korting op de kosten voor het veranderen van je uiterlijk, 50% korting op kapsels, tandheelkunde en make-up bij alle Barbers, 40% korting op alle Pistols en alles van Wilderness Outfitters, plus 30% korting op alle War Horses bij Stables, alle Role Outfits en alle Tonics

• Doorlopende Prime Gaming voordelen: spelers die vóór 5 juli verbinding maken met Prime Gaming ontvangen een beloning voor een gratis Emote, plus aanbiedingen voor 30% korting op de Bar Expansion en een Novice of Promising Moonshiner Item

Check voor alle info de Newswire van deze week.